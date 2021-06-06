الاتحاد على أبواب الانسحاب من مفاوضات سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود بعض العراقيل في مفاوضات نادي الاتحاد مع سعود عبد الحميد ظهير أيمن الفريق، والذي يدخل الفترة الحرة من عقده في يوليو المقبل.
وطلب اللاعب زيادة في القيمة المادية، وتم تنفيذ مطالبه ولكنه لم يرد على آخر العروض التي تقدم بها مسئولو العميد؛ حيث تفكر إدارة الاتحاد في سحب العرض الذي تقدمت به إلى سعود عبد الحميد، بمجرد دخوله الفترة الحرة، حتى لا تتحول المفاوضات لمزايدة يتم من خلالها استغلال النادي.
وأكدت التقارير، أن النادي يرفض أن يتم استغلاله أو يكون ورقة ضغط لا تليق بالكيان الاتحادي، وهو الموقف الذي حظى بإشادة من جماهير العميد، فيما قيل أن هناك نادي عاصمي يرغب في ضم سعود عبد الحميد مقابل 7 ملايين ريال.