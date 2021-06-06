نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد على أبواب الانسحاب من مفاوضات سعود عبدالحميد

منذ يوم
21990
6
الاتحاد على أبواب الانسحاب من مفاوضات سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود بعض العراقيل في مفاوضات نادي الاتحاد مع سعود عبد الحميد ظهير أيمن الفريق، والذي يدخل الفترة الحرة من عقده في يوليو المقبل.

وطلب اللاعب زيادة في القيمة المادية، وتم تنفيذ مطالبه ولكنه لم يرد على آخر العروض التي تقدم بها مسئولو العميد؛ حيث تفكر إدارة الاتحاد في سحب العرض الذي تقدمت به إلى سعود عبد الحميد، بمجرد دخوله الفترة الحرة، حتى لا تتحول المفاوضات لمزايدة يتم من خلالها استغلال النادي.

وأكدت التقارير، أن النادي يرفض أن يتم استغلاله أو يكون ورقة ضغط لا تليق بالكيان الاتحادي، وهو الموقف الذي حظى بإشادة من جماهير العميد، فيما قيل أن هناك نادي عاصمي يرغب في ضم سعود عبد الحميد مقابل 7 ملايين ريال.

 

 

النصر
الهلال
الاتحاد
مفاوضات
سعود عبدالحميد

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
هكذا هم الكبار لا يلوا لهم ذراع.
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
هكذا هم الكبار لا يلوا لهم ذراع.
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
لا لوي ذراع ولا شي السوق عرض وطلب واللي مايطول العنب حامض عنه يقول
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
لا لوي ذراع ولا شي السوق عرض وطلب واللي مايطول العنب حامض عنه يقول
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 87
منذ 13 ساعة
اتركوه ياعميد يرحل احد يقدر ينافس نادي ابو ١٧خ الا جالس يزاود عنده الأموال عن غيره وعنده اكبر هو الان الكل في الكل هذه ريضتنا من زمان الا ما عنده سند سوف نقضي عليه وناخذ منه الي نبي مالكم الا الله ماتشوف اعلامه شغال غطرسه ونياح حتي توثيق البطولات ما تتم الا بموافقته
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 869
منذ 9 ساعات
لا للتخلي عن أبناء النادي النجوم فهم ثروة يصعب تعويضها! سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه ويقاتل بروح عالية وأمثاله يحتفظ بهم ولا يفرط هم...لكن بالإمكان الاستغناء عن لاعبين أجانب لا يجيدون سوى الركض في الميدان وأثمانهم عشرات الأضعاف
Alwan
Alwan عدد التعليقات : 4
منذ 48 دقيقة
ابو كنان والله انك صادق صح لسانك انا أشهد
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 87
منذ 9 دقائق
اي عرض وطلب شغلكم خارج الملعب هذا الي تقدرون عليه اما داخله ما عندكم الا الفلس ولولا الدفع الرباعي كنتم الان دوري درجه اولى سبقكم نادي التشليح من قلبكم قبلكم كان نفس قوتكم والان علي باب الله الدنيـا دواره

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ليتها ماتفتح ابد
ابو علي
يا اخوان إلى متى هذا الاستهتار وعدم الوعي أنا أجزم أن هذا الفعل لم يحدث من شخص عاقل ويعرف عواقب هذه السرعة!! يعني أين...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. خير ان شاء الله ..
ابو يزن
اي عرض وطلب شغلكم خارج الملعب هذا الي تقدرون عليه اما داخله ما عندكم الا الفلس ولولا الدفع الرباعي كنتم الان دوري درجه اولى...
العدناني
إذا هذا المسحول وكل المساحيل عالسوشيا هم قدوتها فطبيعي تنتحر

أخر الأخبار

نادي مكسيكي يسعى لضم محترف الهلال مقابل 6 مليون دولار
نادي مكسيكي يسعى لضم محترف الهلال مقابل 6 مليون دولار
منذ 4 دقائق 1128
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل
منذ 14 دقيقة 1185
«الصحة» تكشف حقيقة حدوث وفاة بعد سنة من أخذ اللقاح
«الصحة» تكشف حقيقة حدوث وفاة بعد سنة من أخذ اللقاح
منذ 19 دقيقة 1550
صور تذكارية نادرة لأبناء الملك سعود يحيطون بالملك سلمان
صور تذكارية نادرة لأبناء الملك سعود يحيطون بالملك سلمان
منذ 24 دقيقة 1699
الإجراءات المتخذة في حال عدم تغطية التأمين للموظف وأسرته
الإجراءات المتخذة في حال عدم تغطية التأمين للموظف وأسرته
منذ 29 دقيقة 1563
بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا
بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا
منذ 33 دقيقة 1563
بالفيديو.. كابتن طيار يوجه رسالة لوالده بعد تقاعده : "سأقابلك في البيت"
بالفيديو.. كابتن طيار يوجه رسالة لوالده بعد تقاعده : "سأقابلك في البيت"
منذ 39 دقيقة 2212
هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة
هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة
منذ 44 دقيقة 1422
الصحة تعلن عن حاجتها لكوادر طبية للتعاقد المؤقت بموسم الحج
الصحة تعلن عن حاجتها لكوادر طبية للتعاقد المؤقت بموسم الحج
منذ 49 دقيقة 1542
إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد من خلال بوابة "تأجير"
إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد من خلال بوابة "تأجير"
منذ 54 دقيقة 1619