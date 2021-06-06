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الاتحاد على أبواب الانسحاب من مفاوضات سعود عبدالحميد

منذ يوم
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الاتحاد على أبواب الانسحاب من مفاوضات سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود بعض العراقيل في مفاوضات نادي الاتحاد مع سعود عبد الحميد ظهير أيمن الفريق، والذي يدخل الفترة الحرة من عقده في يوليو المقبل.

وطلب اللاعب زيادة في القيمة المادية، وتم تنفيذ مطالبه ولكنه لم يرد على آخر العروض التي تقدم بها مسئولو العميد؛ حيث تفكر إدارة الاتحاد في سحب العرض الذي تقدمت به إلى سعود عبد الحميد، بمجرد دخوله الفترة الحرة، حتى لا تتحول المفاوضات لمزايدة يتم من خلالها استغلال النادي.

وأكدت التقارير، أن النادي يرفض أن يتم استغلاله أو يكون ورقة ضغط لا تليق بالكيان الاتحادي، وهو الموقف الذي حظى بإشادة من جماهير العميد، فيما قيل أن هناك نادي عاصمي يرغب في ضم سعود عبد الحميد مقابل 7 ملايين ريال.

 

 

النصر
الهلال
الاتحاد
مفاوضات
سعود عبدالحميد

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
هكذا هم الكبار لا يلوا لهم ذراع.
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
هكذا هم الكبار لا يلوا لهم ذراع.
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
لا لوي ذراع ولا شي السوق عرض وطلب واللي مايطول العنب حامض عنه يقول
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 16 ساعة
لا لوي ذراع ولا شي السوق عرض وطلب واللي مايطول العنب حامض عنه يقول
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 87
منذ 13 ساعة
اتركوه ياعميد يرحل احد يقدر ينافس نادي ابو ١٧خ الا جالس يزاود عنده الأموال عن غيره وعنده اكبر هو الان الكل في الكل هذه ريضتنا من زمان الا ما عنده سند سوف نقضي عليه وناخذ منه الي نبي مالكم الا الله ماتشوف اعلامه شغال غطرسه ونياح حتي توثيق البطولات ما تتم الا بموافقته
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 869
منذ 9 ساعات
لا للتخلي عن أبناء النادي النجوم فهم ثروة يصعب تعويضها! سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه ويقاتل بروح عالية وأمثاله يحتفظ بهم ولا يفرط هم...لكن بالإمكان الاستغناء عن لاعبين أجانب لا يجيدون سوى الركض في الميدان وأثمانهم عشرات الأضعاف
Alwan
Alwan عدد التعليقات : 4
منذ 48 دقيقة
ابو كنان والله انك صادق صح لسانك انا أشهد
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 87
منذ 9 دقائق
اي عرض وطلب شغلكم خارج الملعب هذا الي تقدرون عليه اما داخله ما عندكم الا الفلس ولولا الدفع الرباعي كنتم الان دوري درجه اولى سبقكم نادي التشليح من قلبكم قبلكم كان نفس قوتكم والان علي باب الله الدنيـا دواره

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل احمق .. بس شجاااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
سدوا بابهم وفكونا من اذيتهم ..

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