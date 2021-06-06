خبير تقني: احذر عمل اشتراك لبطارية سيارة صغيرة مع شاحنة أو سيارة نقل

أميرة خالد (صدى):
أكد الخبير في تقنية السيارات، أحمد الحربي، على ضرورة الحذر من عمل اشتراك لبطارية سيارة صغيرة مع أخرى كبيرة مثل سيارات النقل الثقيل والشاحنات، أو العكس.
وقال أحمد الحربي، عبر حسابه على "تويتر"، أن السيارات الصغيرة تعمل على بطارية 12 فولت، بينما تعمل الشاحنات بـ24 فولت، لافتًا إلى أن سبب حدوث المشاكل عند الاشتراك، هو أن السيارات الصغيرة الحديثة تضم إلكترونيات وكمبيوترات تعمل بطاقة 12 فولت، والتي لن تصمد عند توصيلها بـ24 فولت، كما قد يتسبب ذلك في أعطال للدينامو والبطارية.
وذكر "الحربي" واقعة قيام أحد الأشخاص بعمل اشتراك من سيارته "لكزس" مع إحدى الشاحنات المتعطلة ما تسبب بمشاكل لمركبته، حيث أصبحت تعمل وتتوقف من تلقاء نفسها، ناصحًا في حال اضطر الشخص لعمل اشتراك مع سيارة يجهل مدى حجم بطاريتها، أن يقوم بفصل أصابع بطارية مركبته قبل توصيل الاشتراك، تفاديا لحدوث مشاكل.