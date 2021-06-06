كيفية حماية واتساب من الاختراق

وكالات (صدى):
كشف خبراء عن عدد من إجراءات الحماية التي يجب أن يتخذها كل مستخدم في واتسآب، ومنها : عدم مشاركة رمز تنشيط واتسآب لأنك بذلك تعرض نفسك للاختراق.
ويمكنك واتسآب ويب من الوصول إلى واتسآب على سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم واتسآب ويب في مكان ما دون تسجيل الخروج ، فيمكن للآخرين فتحه بسهولة وتتبع بيانات.
ويجب فتح واتسآب باستخدام Face ID أو Touch IDدخل إلى إعدادات فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".
كما يجب تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID، كمت ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية في كل مرة تستخدم فيها Touch ID أو Face ID.
وعندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك صورة لوجهك أو بصمة ليدك للتحقق من ملكيتك للحساب .