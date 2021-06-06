نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيفية حماية واتساب من الاختراق

منذ يوم
2707
1
كيفية حماية واتساب من الاختراق

وكالات (صدى):
كشف خبراء عن عدد من إجراءات الحماية التي يجب أن يتخذها كل مستخدم في واتسآب، ومنها : عدم مشاركة رمز تنشيط واتسآب لأنك بذلك تعرض نفسك للاختراق.

ويمكنك واتسآب ويب من الوصول إلى واتسآب على سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم واتسآب ويب في مكان ما دون تسجيل الخروج ، فيمكن للآخرين فتحه بسهولة وتتبع بيانات.

ويجب فتح واتسآب باستخدام Face ID أو Touch IDدخل إلى إعدادات فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".

كما يجب تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID، كمت ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية في كل مرة تستخدم فيها Touch ID أو Face ID.

وعندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك صورة لوجهك أو بصمة ليدك للتحقق من ملكيتك للحساب .

واتساب
الاختراق
الخصوصية
سطح المكتب
رمز الاستجابة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
🤔🤔🤔🤔🤔

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

بالفيديو .. أستاذ بجامعة أم القرى : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ بجامعة أم القرى : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 4 دقائق 1068
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 4 دقائق 1088
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 9 دقائق 1237
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 9 دقائق 218
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 10 دقائق 200
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 11 دقيقة 229
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 22 دقيقة 1534
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 26 دقيقة 1453
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 45 دقيقة 1648
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 58 دقيقة 517