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إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

منذ يوم
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إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

أبها (صدى):
أغلقت بلدية خميس مشيط، اليوم، سوق الحراج بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الجميع، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً. مؤكداً أن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

فيروس كورونا
الخصوصية
محمد الحويطي
سوق الحراج
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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