مشروب يقي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم خطورة على صحة الإنسان، خصوصا وأنهما من العوامل المباشرة للإصابة بالنوبات القلبية.
وتوصل باحثون لفوائد كبيرة لعصير الطماطم في خفض الكوليسترول وضغط الدم واللذين يعدان من أهم أسباب النوبات القلبية.
وأشارت دراسة إلى أن تناول عصير الطماطم غير المملح يخفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وامتدت الدراسة لعام كامل، حيث اعتمدت على إعطاء 184 من الذكور و297 من الإناث بكمية كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام كامل.
وخلصت الدراسة إلى انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كذلك انخفضت مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لدى 125 مشاركا يعانون من ارتفاع الكوليسترول، من متوسط 155.0 إلى 149.9 ملغ/ ديسيلتر.