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الفتح يقرر الاستغناء عن خدمات هلال سوداني

منذ يوم
2835
الفتح يقرر الاستغناء عن خدمات هلال سوداني

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد، عن الاستغناء عن خدمات المحترف الجزائري هلال سوداني، وعدم تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

وحدد التقرير المقدم من المدير الفني البلجيكي يانييك فيريرا، إلى الإدارة أسماء اللاعبين الذين يود الاستغناء عنهم في الموسم المقبل، سواءً المحليين أو الأجانب، فيما كان الفتح قد تعاقد مع هلال سوداني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 شهور، قبل أن تقرر الإدارة عدم التجديد اللاعب.

ولم يقدم اللاعب البارز في كرة القدم الجزائرية المستوى المأمول مع الفتح، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في شباك القادسية والرائد، خلال الجولتين الختاميتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

الفتح
دوري المحترفين
هلال سوداني

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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