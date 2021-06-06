الفتح يقرر الاستغناء عن خدمات هلال سوداني

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد، عن الاستغناء عن خدمات المحترف الجزائري هلال سوداني، وعدم تجديد عقده خلال الفترة القادمة.
وحدد التقرير المقدم من المدير الفني البلجيكي يانييك فيريرا، إلى الإدارة أسماء اللاعبين الذين يود الاستغناء عنهم في الموسم المقبل، سواءً المحليين أو الأجانب، فيما كان الفتح قد تعاقد مع هلال سوداني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 شهور، قبل أن تقرر الإدارة عدم التجديد اللاعب.
ولم يقدم اللاعب البارز في كرة القدم الجزائرية المستوى المأمول مع الفتح، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في شباك القادسية والرائد، خلال الجولتين الختاميتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.