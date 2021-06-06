شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التصنيع الوطنية عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، الدمام، جازان، ينبع).
وتضمنت الوظائف : مشغل خامس، مشغل رابع، أخصائي أمن المعلومات، أخصائي الرواتب، ممثل المبيعات، ممثل دعم المبيعات، ممثل المبيعات الإقليمية، رئيس المرافق والطاقة، أخصائي الإعفاءات والتقارير.
بالإضافة إلى مدير عمليات FSS، أخصائي والمواد الاستهلاكية، أخصائي المشتريات اللوجستية، مشرف أول إنتاج، مهندس سلامة العمليات، أخصائي مركز البيانات، شريك أعمال الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حتى اكتمال العدد المطلوب حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال الموقع .