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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ يوم
2724
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التصنيع الوطنية عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، الدمام، جازان، ينبع).

وتضمنت الوظائف : مشغل خامس، مشغل رابع، أخصائي أمن المعلومات، أخصائي الرواتب، ممثل المبيعات، ممثل دعم المبيعات، ممثل المبيعات الإقليمية، رئيس المرافق والطاقة، أخصائي الإعفاءات والتقارير.

بالإضافة إلى مدير عمليات FSS، أخصائي والمواد الاستهلاكية، أخصائي المشتريات اللوجستية، مشرف أول إنتاج، مهندس سلامة العمليات، أخصائي مركز البيانات، شريك أعمال الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حتى اكتمال العدد المطلوب حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال الموقع .

وظائف
الدمام
الرياض
الجبيل
شركة التصنيع الوطنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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