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لقاح في شكل رقعة على الجلد يحارب كورونا

منذ يوم
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لقاح في شكل رقعة على الجلد يحارب كورونا

وكالات (صدى):
تمكن علماء جامعة كوينزلاند بأستراليا من حماية الفئران من الفيروس عن طريق إعطاء لقاح على شكل رقعة يتم وضعه على الجلد، تم إنتاجه بالتعاون مع جامعة تكساس الأمريكية.

وعمل باحثو جامعة تكساس، على إنتاج اللقاح المسمى هيكسابرو (Hexapro)، وقام باحثو جامعة كوينزلاند بتصميم آلية تسليمه للجسم عبر رقعة (ميكروأري) عالية الكثافة المطورة، وذلك بالتعاون مع باحثي شركة «فاكساس»، التابعة للجامعة.

وأوضح العلماء، أنه توضع هذه الرقعة على الجلد، وتحتوي على نتوءات مجهرية توصل اللقاح إلى الجسم عبر الجلد بشكل غير محسوس تقريباً؛ حيث صرح الدكتور ديفيد مولر، من كلية الكيمياء والعلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة كوينزلاند، أن رقعة اللقاح أنتجت استجابات مناعية قوية أثبتت فاعليتها عندما تعرضت الفئران لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وتابع: "عندما يتم إعطاء لقاح (هيكسابرو) عن طريق النتوءات المجهرية في الرقعة بدلاً من الإبرة، فإنه ينتج استجابات مناعية أفضل وأسرع، وهذه الطريقة أكثر سهولة في الاستخدام من الإبرة، حيث توضع ببساطة على الجلد، ومن خلال 5 آلاف نتوء مجهري يتم توصيل اللقاح إلى الجسم عبر الجلد بشكل غير محسوس تقريباً".

أمريكا
أستراليا
فيروس كورونا
لقاحات

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9294
منذ 17 ساعة
كلً يروج عن أنتاجة باللقحات وأنواعها ** المسئلة أصبحت تجارية بحـت ****

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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