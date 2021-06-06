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مستشار اقتصادي: المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة ‎كورونا

منذ يوم
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مستشار اقتصادي: المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة ‎كورونا

الرياض (صدى):
أشاد المستشار الاقتصادي عيد العيد بجهود وزارة الصحة وكواردها في التعامل اليومي مع مستجدات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة ‎كورونا، حيث اتخذت إجراءات حاسمة في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات للجميع.

وأضاف العيد أن المملكة حرصت على توفير الأدوية والعنصر البشري حيث استعانت بالكوادر الطبية من القطاع الخاص وكذلك المتطوعين ،مشيرا إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى مليون ونصف متطوع ، وهذا يدل أن الدول بدأت تقفز قفزات كبيرة في جميع المجالات

وأكد العيد " أثناء الجائحة وجدنا وعي كبير جدا من المجتمع وهذا ما ساعد الدولة على تحقيق اهدافها".

المملكة
الصحة
اللقاحات
جائحة كورونا
مستشار اقتصادي

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 60
منذ يوم
التصدي لكرونا هيى حالة التصدي لإرهاب وتصدي لفساد وتصدي لضلال اليس لن ينجو معد له جميع أمور المواطن معد له اليس طويق بالقاء المشهود الشعب ك جبل طويق إذا نهد طويق انهد الشعب نتقدم أعلى الدول بالمنطق الفاعل السعودية سعودية الرؤية الثابته نحن بفضل ألله نصنع التحدي 🕋🇸🇦🙏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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