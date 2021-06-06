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المسند: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي في معظم المناطق

منذ يوم
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المسند: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي في معظم المناطق

الرياض (صدى):
‏قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" عبدالله المسند أن اليوم قد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير.

وأضاف المسند "درجة الحرارة تبقى أعلى من معدله السنوي لمثل هذا اليوم، في كل المناطق عدا القطاعين الشمالي والغربي".

وأشار المسند إلى أن‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في ‎السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وتابع " ‏اليوم في ‎الرياض تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وفي 18 ‎يونيو تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو".

الرياض
عسير
درجات الحرارة
عبدالله المسند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 21 ساعة
اللهم اجرنا من نار جهنم ، يامجير يا غفار الذنوب ... آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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