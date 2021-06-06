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«التعليم» تدرج الكشافة في مدارس البنات

منذ يوم
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«التعليم» تدرج الكشافة في مدارس البنات

الرياض (صدى):
قررت وزارة التعليم، إدراج الأنشطة الكشفية رسميا في مدارس البنات بمراحلها الثلاث خلال الفترة القادمة.

وكشف نائب وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، تعميما لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، طلب من خلاله تزويد إدارة النشاط الكشفي بالوزارة بتقرير عن المبادرات السابقة في مجال النشاط الكشفي للفتيات إن وجدت.

ويأتي ذلك متضمنا بيانا بالمكلفات بالإشراف على أنشطة فتيات الكشافة بالإدارة، وبيانا بالحاصلات على تأهيل كشفي معتمد، مع إرفاق صورة من شهادة الاجتياز، وعدد المدارس المفعلة للنشاط الكشفي للفتيات في جميع المراحل والبرامج التي استهدفت فتيات الكشافة للأعوام الثلاثة الماضية، والمقترحات حول تفعيل الأنشطة الكشفية للفتيات.

وطلب الدكتور سعد آل فهيد، بتزويد الإدارة العامة للنشاط ببيان حسب الأولوية للراغبات في ممارسة النشاط الكشفي، والالتحاق بالدراسات التأهيلية الكشفية، واستكمال استمارة الترشيح وفق البيان المرفق على أن يصل المطلوب في موعد أقصاه يوم 29 شوال الحالي.

 

 

الكشافة
وزارة التعليم
مدارس البنات

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 559
منذ يوم
احنا في زمن نقول ياحظ اللي ماعنده اولاد يدرسون
خالد
خالد عدد التعليقات : 1341
منذ يوم
وليس الذكر كالأنثى ..... صدق الله العظيم ......

خربانه خربانه والتعليم ضايع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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