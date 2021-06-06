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صور تجسسية تكشف عن بي ام دبليو X7 2022 فيس ليفت

منذ يوم
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صور تجسسية تكشف عن بي ام دبليو X7 2022 فيس ليفت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قامت صانعة السيارات البافارية بي ام دبليو بتطوير نسخة فيس ليفت من سيارتها X7 والتي ستُدشن كموديل 2022.

وظهرت السيارة في صور تجسسية بتمويه أبيض وأسود على الواجهتين الأمامية والخلفية، حيث تقوم الشركة باختبار المكونات الحيوية للاس يو في المحدثة على الحلبة، حيث ستحصل على ترقيات بارزة تشتمل على مصابيح أمامية جديدة بمستوى منخفض عن الحالية، وشبك أمامي

تبدو التعديلات التي تم إجراؤها على الواجهة الخلفية أقل، حيث ستقتصر على رسومات مصابيح خلفية ليد جديدة، ومصد محدث،.

ويذكر أن إصدار xDrive40i يأتي بمحرك ذي ستة أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصان، وإصدار M50i بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان، كما ستُطلق ألباين أيضاً نسختها المحدثة من XB7 عند تدشين X7 العادية.

سيارات
بي إم دبليو
محرك سيارة
السيارات البافارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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