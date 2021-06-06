دراسة: اتساع حدقة العين دليل على الذكاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة في معهد جورجيا للتكنولوجيا أن الأشخاص الذين لديهم حدقة عين أكبر هم أكثر ذكاءً من أولئك الذين لديهم حدقات أصغر.
ووجد الباحثون أنه يمكن استخدام اتساع حدقة العين لفهم الفروق الفردية في نسب الذكاء، واكتشفت الدراسة أنه كلما زاد حجم الحدقة زادت نسبة الذكاء.
وقال فريق الباحثين إن هذا قد يكون بسبب أن الأشخاص الذين لديهم حدقة أكبر لديهم نتائج أفضل فيما يخص تنظيم نشاط الدماغ في المنطقة المرتبطة بالذكاء والذاكرة.
وأضاف الفريق ان حجم بؤبؤ العين يرتبط بشكل سلبي بالعمر، ووُجد أن المتطوعين الأكبر سناً يميلون إلى أن تكون لديهم حدقات أصغر حجماً وأكثر ضيقاً.