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دراسة: اتساع حدقة العين دليل على الذكاء

منذ يوم
1967
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دراسة: اتساع حدقة العين دليل على الذكاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة في معهد جورجيا للتكنولوجيا أن الأشخاص الذين لديهم حدقة عين أكبر هم أكثر ذكاءً من أولئك الذين لديهم حدقات أصغر.

ووجد الباحثون أنه يمكن استخدام اتساع حدقة العين لفهم الفروق الفردية في نسب الذكاء، واكتشفت الدراسة أنه كلما زاد حجم الحدقة زادت نسبة الذكاء.

وقال فريق الباحثين إن هذا قد يكون بسبب أن الأشخاص الذين لديهم حدقة أكبر لديهم نتائج أفضل فيما يخص تنظيم نشاط الدماغ في المنطقة المرتبطة بالذكاء والذاكرة.

وأضاف الفريق ان حجم بؤبؤ العين يرتبط بشكل سلبي بالعمر، ووُجد أن المتطوعين الأكبر سناً يميلون إلى أن تكون لديهم حدقات أصغر حجماً وأكثر ضيقاً.

دراسة
الذكاء
حدقة العين
معهد جورجيا
معهد جورجيا للتكنولوجيا

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 23 ساعة
بعضهم مفنجله ولكن يفتح الله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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