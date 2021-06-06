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الموافقة على 14 صندوقا استثماريا وقفيًا و8 منها بدأت عملها

منذ يوم
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الموافقة على 14 صندوقا استثماريا وقفيًا و8 منها بدأت عملها

الرياض (صدى):
بلغ عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للأوقاف حتى الآن 14 صندوقا.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف ، "إن ثمانية صناديق بقيمة 365 مليون ريال، بدأت بالفعل في الاستثمار، بينما لم تبدأ ستة صناديق أخرى استثماراتها"، مؤكدة أن الصناديق الاستثمارية الثمانية تم ترخيصها وطرحها من قبل هيئة السوق المالية.

وأضافت أن موافقة الهيئة العامة للأوقاف تعد موافقة مبدئية قبل ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أخيرا، اعتمد تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، والسعي إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.

الاستثمار
الاوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
الصناديق الاستثمارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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