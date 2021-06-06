الموافقة على 14 صندوقا استثماريا وقفيًا و8 منها بدأت عملها

الرياض (صدى):
بلغ عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للأوقاف حتى الآن 14 صندوقا.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف ، "إن ثمانية صناديق بقيمة 365 مليون ريال، بدأت بالفعل في الاستثمار، بينما لم تبدأ ستة صناديق أخرى استثماراتها"، مؤكدة أن الصناديق الاستثمارية الثمانية تم ترخيصها وطرحها من قبل هيئة السوق المالية.
وأضافت أن موافقة الهيئة العامة للأوقاف تعد موافقة مبدئية قبل ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.
يجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أخيرا، اعتمد تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، والسعي إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.