نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة دون طيار (مفخخة)

منذ يوم
2536
‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة دون طيار (مفخخة)

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة دون طيار (مفخخة)، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات في بيان لها ، اليوم ، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

خميس مشيط
طائرة
الإمارات
قوات التحالف
ميليشيات الحوثي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 9 دقائق 1263
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 13 دقيقة 1245
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 32 دقيقة 1525
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 45 دقيقة 440
قطيع من الاغنام يفاجئ سائق قطار
قطيع من الاغنام يفاجئ سائق قطار
منذ 45 دقيقة 382
الشايب عصبي بزيادة
الشايب عصبي بزيادة
منذ 46 دقيقة 310
الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو"
الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو"
منذ 51 دقيقة 1619
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته لبريطانيا عام 1937م
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته لبريطانيا عام 1937م
منذ 52 دقيقة 1606
ظهور هيئة وجه إنسان في أحد جبال السراوات
ظهور هيئة وجه إنسان في أحد جبال السراوات
منذ 57 دقيقة 2527
"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين
"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين
منذ ساعة 1502