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أعطال في السيارة تؤدي إلى تلف المحرك

منذ يوم
2592
أعطال في السيارة تؤدي إلى تلف المحرك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أعطال شائعة في السيارة يجب إصلاحها حفاظاً على المحرك، منها تآكل زيت الموتور حيث تظهر علامة زيت الموتور فى بعض الاوقات، فى هذه الحالة توقف فوراً و افحص المحرك.

وتظهر عند امتلاء طلمبة المياه طبقة زيت مكونة بالداخل، وذلك نتيجة اختلاط دورة المياه بدورة الزيت، وبالتالى احتراق و تلف السبائك و الصبابات، بسبب دخول الماء على غرفة الحريق.

ويخرج من السيارة في بعض الأوقات أدخنة بيضاء من العادم نتيجة تآكل زيت المحرك فى غرفة الحريق، ولكي تعالج هذه المشكلة، يتوجب عليك تغيير الأجزاء الخاصة بدءاً من خروجها من الحرك.

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أعطال
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طلمبة المياة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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