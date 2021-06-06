أعطال في السيارة تؤدي إلى تلف المحرك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أعطال شائعة في السيارة يجب إصلاحها حفاظاً على المحرك، منها تآكل زيت الموتور حيث تظهر علامة زيت الموتور فى بعض الاوقات، فى هذه الحالة توقف فوراً و افحص المحرك.
وتظهر عند امتلاء طلمبة المياه طبقة زيت مكونة بالداخل، وذلك نتيجة اختلاط دورة المياه بدورة الزيت، وبالتالى احتراق و تلف السبائك و الصبابات، بسبب دخول الماء على غرفة الحريق.
ويخرج من السيارة في بعض الأوقات أدخنة بيضاء من العادم نتيجة تآكل زيت المحرك فى غرفة الحريق، ولكي تعالج هذه المشكلة، يتوجب عليك تغيير الأجزاء الخاصة بدءاً من خروجها من الحرك.