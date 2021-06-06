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بالفيديو.. أميرة الناصر تحدث ضجة بعد تقبيل زوجها داخل مجمع تجاري

منذ يوم
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بالفيديو.. أميرة الناصر تحدث ضجة بعد تقبيل زوجها داخل مجمع تجاري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أحدثت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر ضجة واسعة بتقبيل زوجها مشعل الخالدي بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية.

وبين مقطع فيديو متداول، تواجد الخالدي برفقة زوجته، في أحد الأسواق، وكشف المقطع عن وجود بعض الجماهير المترددين على السوق، بينما طلب الخالدي من زوجته بأن تقبله، ولم تبدِ الأخيرة اعتراضا .

ونفذت الناصر طلب زوجها وقامت بمنحه قبلة على خده، بشكل سريع، وسط ترحاب من جانب زوجها، الذي ظل يبتسم، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين.

وأطلق المتابعون هاشتاج بعنوان أميرة الناصر تقبل زوجها بالسوق، منتقدين خلاله الناصر وزوجها، وقال أحد المتابعين:"عشان متابعين وزيادة شهره !! الحب بين الزوجين يكون بالاحترام والتقدير ‏والتغاضي عن الزلات وصدق المشاعر مو كذا".

مجمع تجاري
الأسواق
تقبيل
مشعل الخالدي
أميرة الناصر

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 21
منذ يوم
استغفر الله العظيم
امحق من زوج وامحق من زوجه
يالله سترك وعفوك ورضاك.
والله ونعم الزوج ههههههههههه
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 19
منذ يوم
لاحول ولاقوه الابالله وش تك تذا ابوك اخوك يشوف المقطع احترميهم ع الاقل
شبح
شبح عدد التعليقات : 53
منذ يوم
بالله ذولي وش أصلهم بضبط أصلهم وفصلهم
هذا مهم. جداً

لأن إلى مايستحي من الله ويخاف منه

يردعونه أهله وناسه وجماعته. وقبيلته

أشوف الأشكال هذه عندها الضوء الأخضر وجميع الألوان

ليش النيابة العامة ساكته عنهم
وباقي الجهات المعنية

أقرف واوسخ من كذا. وأحط من سلوك وأخلاق وعلى البث ماينتهي
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5095
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ماعاد فيها غيره ولاحياء ولا حشمة ولا ستر .
رحم الله نايف
رحم الله نايف عدد التعليقات : 39
منذ يوم
اافوووووووووو
شعبيات
شعبيات عدد التعليقات : 188
منذ يوم
أعوذ بالله
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
الظاهر بنرجع لجوال أبو كشاف ولا نشوف شيء
يلوع الكبد .
وخز القلم
وخز القلم عدد التعليقات : 28
منذ يوم
إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت
أبو صالح
أبو صالح عدد التعليقات : 113
منذ يوم
ويش نتوقع من الروبيضة في هذا الزمن
الملل
الملل عدد التعليقات : 559
منذ يوم
يالله وين الذوق العام وين وزارة الداخليه
وين المعجب وين المسؤولين اذا ترك الامر بدون عقاب فالقادم اسؤ
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 474
منذ يوم
المشاهير ليس قدوه وهم مجتمع الانفساخ والبحث عن الشهرة والمال على حساب الدين والاخلاق .... ولايجب متابعتهم واعطائهم اهميه او الاقتداء بهم
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 74
منذ يوم
هوس الشهرة.. وهذا الشخص تمادى هو وزوجته بأفعال غير مقبوله في مجتمعاتنا لكن ما نقول غير الله الهادي
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 195
منذ يوم
كلهم شبه بعض في الوجه لكن عظم الله اجركم في هذا الجيل
المهم
المهم عدد التعليقات : 368
منذ يوم
مسخره وقلت حياء وتفاهه
المهم
المهم عدد التعليقات : 368
منذ يوم
مسخره وقلت حياء وتفاهه
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 443
منذ يوم
ونعم الرجل ونعم الرجولة ونعم التربية ونعم الاخلاق
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 443
منذ يوم
ونعم الرجل ونعم الرجولة ونعم التربية ونعم الاخلاق
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 139
منذ يوم
طبعاليست من الأمور التي تخدش الذوق العام لن يحرك ساكن هذي الأشياء قمة الذوق العام
يبدو وان الوضع عاجبهم
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 415
منذ يوم
بعد ما جاها من الضرب المبرح طبيعي تغير اسلوب تعاملها ولا يسمى هذا حب بل قلة حياء من الاثنين وانغسل وجيهم بماء المرق اشك انك (خالدي) لانك لا تمثل هذه القبيله العريقه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ يوم
العولمة وعلاقة ربط العقل بالواقع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ يوم
الجريمة أحد إفرازات العولمة
خالد
خالد عدد التعليقات : 6
منذ يوم
وين الذوق العام يجب معاقبتهم
خالد
خالد عدد التعليقات : 6
منذ يوم
وين الذوق العام يجب معاقبتهم
خالد
خالد عدد التعليقات : 6
منذ يوم
يجب معاقبتهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ يوم
الأخلاق هي ثمرة لا يقطفها ولا يتعامل بها إلا صاحب المبدأ وهي من المكارم ومعناها الرصيد الأدبي والتراثي والفكري والعطاء، وإعطاء كل ذي حق حقه. أما ملازمة الكاميرات والاستعراض بها فهي تزيل الحياء وتجعل من الواقع أشبه ما يكون بالاحلام حيث زوال الضابط نتيجة استبداله بالفخر والاعتداد بالتقدير المرتبط بشراهة المتابعة والتصفيق والتحدث عن تصرفاتهم من قبل المهتمين بها على أنها في باطن عقولهم ذكر حسَن وتخليد أو تمجيد وفخر. إلا من من جعل الله عليه رقيبا فكان حاجزه ورادعه منيعا.
المهم
المهم عدد التعليقات : 368
منذ يوم
الضب غرامته ٣٠٠٠ريال.واين مخالفة مثل هذه المخالفات؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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