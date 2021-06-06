بالفيديو.. أميرة الناصر تحدث ضجة بعد تقبيل زوجها داخل مجمع تجاري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أحدثت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر ضجة واسعة بتقبيل زوجها مشعل الخالدي بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية.
وبين مقطع فيديو متداول، تواجد الخالدي برفقة زوجته، في أحد الأسواق، وكشف المقطع عن وجود بعض الجماهير المترددين على السوق، بينما طلب الخالدي من زوجته بأن تقبله، ولم تبدِ الأخيرة اعتراضا .
ونفذت الناصر طلب زوجها وقامت بمنحه قبلة على خده، بشكل سريع، وسط ترحاب من جانب زوجها، الذي ظل يبتسم، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين.
وأطلق المتابعون هاشتاج بعنوان أميرة الناصر تقبل زوجها بالسوق، منتقدين خلاله الناصر وزوجها، وقال أحد المتابعين:"عشان متابعين وزيادة شهره !! الحب بين الزوجين يكون بالاحترام والتقدير والتغاضي عن الزلات وصدق المشاعر مو كذا".