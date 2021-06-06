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توجيهات بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات للتربية الخاصة

منذ يوم
4433
توجيهات بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات للتربية الخاصة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن تعليمات جديدة صدرت بإيقاف تحويل المعلمين والمعلمات الحاليين إلى التربية الخاصة لمنح الفرصة للخريجين والخريجات.

وأوضحت المصادر أن عدد خريجي وخريجات التربية الخاصة يصل إلى 16 ألف خريج وخريجة ينتظرون التعيين،إلا أن الوزارة ليست جهة توظيف وتعنى به جهات أخرى مثل المالية التي تعتمد الاحتياج من خلال صرف الرواتب، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم وضعت عدداً من الخطط تشمل التوسع في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في برامج صعوبات التعلم، بسبب الفاقد التعليمي إثر جائحة كورونا، إذ تحتاج الفترة القادمة خدمات التربية الخاصة.

المعلمين
المعلمات
التعليم
وزارة التعليم
التربية الخاصة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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