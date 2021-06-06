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بالفيديو.. لحظة محاولة مسافر اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة جوية

منذ يوم
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بالفيديو.. لحظة محاولة مسافر اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة جوية

واشنطن (صدى):
حاول مسافر على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية، اقتحام قمرة القيادة في الرحلة الجوية المتجهة من لوس أنجلس إلى ناشفيل؛ ليتم الهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكسيكو.

وكشف مقطع فيديو، عن قيام مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة في الإمساك بالمسافر ونجحوا في شلّ حركته وتقييد يديه وقدميه؛ حيث كان الرجل قد أخذ يصرخ: "أوقفوا هذه الطائرة" في حين تمّ طرحه أرضاً أمام قمرة القيادة.

وأوضح مسافر كان على متن الطائرة لم إنّ الرجل نهض فجأة دون سابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار وبدأ يطرق على بابها، فيما هبطت الطائرة بلا أيّ حادث يُذكر، ونُقِل المسافر من قبل سلطات إنفاذ القانون، وأمضى الركّاب خمس ساعات في ألبوكيرك، قبل أن تقلّهم طائرة أخرى إلى ناشفيل.

حادث
أمريكا
طائرات
رحلات جوية
قمر القيادة
محاولة اقتحام

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 21
منذ يوم
لحول الله
شكله مكثررررر
الحمدلله على نعمة العقل.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
راح فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
راح فيها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128907
منذ يوم
رهابيون مجرمون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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