بالفيديو.. لحظة محاولة مسافر اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة جوية

واشنطن (صدى):
حاول مسافر على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية، اقتحام قمرة القيادة في الرحلة الجوية المتجهة من لوس أنجلس إلى ناشفيل؛ ليتم الهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكسيكو.
وكشف مقطع فيديو، عن قيام مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة في الإمساك بالمسافر ونجحوا في شلّ حركته وتقييد يديه وقدميه؛ حيث كان الرجل قد أخذ يصرخ: "أوقفوا هذه الطائرة" في حين تمّ طرحه أرضاً أمام قمرة القيادة.
وأوضح مسافر كان على متن الطائرة لم إنّ الرجل نهض فجأة دون سابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار وبدأ يطرق على بابها، فيما هبطت الطائرة بلا أيّ حادث يُذكر، ونُقِل المسافر من قبل سلطات إنفاذ القانون، وأمضى الركّاب خمس ساعات في ألبوكيرك، قبل أن تقلّهم طائرة أخرى إلى ناشفيل.