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الإمساك بشاب تنكر في ملابس العروس لمقابلة حبيبته يوم زفافها

منذ يوم
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الإمساك بشاب تنكر في ملابس العروس لمقابلة حبيبته يوم زفافها

نيودلهي (صدى):
شهدت الهند واقعة طريفة وغريبة من نوعها حينما تنكر شاب في ملابس "العروس" نفسها لحضور زفاف حبيبته.

وارتدى الشاب ملابس العروس لمقابلة حبيبته أثناء تجهيزها لحفل زفافها في قرية بهادوهي بأوتار براديش، ليثير مظهره ريبة عائلتها، حينما حاول التوجه إلى غرفة حبيبته لمقابلتها.

وشرع أقاربها في مطاردته وعلى وجوههم الغضب؛ ليتم ضبطه، فيما قال البعض أنه تمكن من الفرار مع أصدقائه قبل أن تتمكن الأسرة من إبلاغ الشرطة بالحادث، فيما ظهر الشاب المنكر في مقطع فيديو محاطًا بأشخاص، يبدو أنهم مصدومون وغاضبون، وحاولوا إزالة الحجاب الذي يغطي وجه الرجل لفضحه لكنه أخذ يتشبث به.

شاب
الهند
حفل زفاف
ملابس عروس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128904
منذ 21 ساعة
هههههههههههههههههه ابو هناااد وتهاويله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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