الإمساك بشاب تنكر في ملابس العروس لمقابلة حبيبته يوم زفافها

نيودلهي (صدى):
شهدت الهند واقعة طريفة وغريبة من نوعها حينما تنكر شاب في ملابس "العروس" نفسها لحضور زفاف حبيبته.
وارتدى الشاب ملابس العروس لمقابلة حبيبته أثناء تجهيزها لحفل زفافها في قرية بهادوهي بأوتار براديش، ليثير مظهره ريبة عائلتها، حينما حاول التوجه إلى غرفة حبيبته لمقابلتها.
وشرع أقاربها في مطاردته وعلى وجوههم الغضب؛ ليتم ضبطه، فيما قال البعض أنه تمكن من الفرار مع أصدقائه قبل أن تتمكن الأسرة من إبلاغ الشرطة بالحادث، فيما ظهر الشاب المنكر في مقطع فيديو محاطًا بأشخاص، يبدو أنهم مصدومون وغاضبون، وحاولوا إزالة الحجاب الذي يغطي وجه الرجل لفضحه لكنه أخذ يتشبث به.