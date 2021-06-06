الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض للمواطنين .
وأوضحت أن الوظيفة المتوفرة أخصائي تجربة المسافرين، واشترطت بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية،حاصل على البكالوريوس في التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة ونظم المعلومات أو ما يعادلها ،وأن يكون لديه خبرة لاتقل عن سنة في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية ،واجادة استخدام الحاسب الآلي.
وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .