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الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

منذ يوم
2983
الطيران المدني يعلن عن توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض للمواطنين .

وأوضحت أن الوظيفة المتوفرة أخصائي تجربة المسافرين، واشترطت بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية،حاصل على البكالوريوس في التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة ونظم المعلومات أو ما يعادلها ،وأن يكون لديه خبرة لاتقل عن سنة في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية ،واجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .

الطيران المدني
المواطنين
وظيفة شاغرة
التخصصات الهندسية
أخصائي تجربة المسافرين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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