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بالفيديو.. استشاري: أعراض الحساسية تظهر على مُتلقي اللقاح خلال 15 دقيقة

منذ يوم
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بالفيديو.. استشاري: أعراض الحساسية تظهر على مُتلقي اللقاح خلال 15 دقيقة

الرياض (صدى):
أوضح استشاري مكافحة عدوى، الدكتور محمد حلواني أنه تم إجراء دراسات عديدة، حول تأثير اللقاح على الحامل والجنين.

وقال الدكتور محمد حلواني، لقناة " الإخبارية " أن اللقاح أمن على الحامل وعلى الجنين ويخلق حماية لهما مشيرًا إلى أن المضاعفات في حالة إصابة المرأة الحامل تكون أكبر وقد تتطور إلى حالات حرجة.

وفي سياق آخر أكد على أن الشخص الذي لديه حساسية تظهر أعراضها بعد تلقيه للقاح مباشرة إلى 15 دقيقة

وأضاف أن الشخص الذي يُصاب بالحساسية جراء تلقيه اللقاح تظهر أعراض ذلك على الوجه والشفتين وفي صورة طفح جلدي واختناق.

وأشار إلى أن التعامل مع تلك الفئة في المملكة تحت السيطرة حيث يُطلب من متلقي اللقاح البقاء 15 دقيقة.

الحساسية
أعراض
لقاح كورونا
محمد حلواني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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