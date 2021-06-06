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طلعت حافظ يؤكد استحالة اختراق الحسابات المصرفية في بنوك المملكة

منذ يوم
2228
طلعت حافظ يؤكد استحالة اختراق الحسابات المصرفية في بنوك المملكة

الرياض (صدى):
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقا طلعت حافظ، أنه لا يمكن اختراق الحسابات المصرفية في بنوك المملكة.

وقال حافظ خلال برنامج "ياهلا" :" لم أذكر خلال 32 عاماً فترة عملي بالبنوك، وإلى الآن أنه تم اختراق حساب مصرفي بشكل مباشر"، مشددا على أن البنوك لديها مصدات وأنظمة حماية وأمان عالية جدا.

وأشار إلى وجود بعض المحاولات التي قد تنجح في الهجوم فقط، بطريقة غير مباشرة مثل الوصول إلى معلومات البطاقة البنكية للعميل.

وأشار إلى أن البنوك السعودية تحتل مرتبة عالية بين أفضل البنوك حول العالم، من حيث حماية الحسابات، ومعايير الأمان، بشهادة وكالة "فيتش" العالمية.

المملكة
البنوك
البنوك السعودية
الحسابات المصرفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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