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معتل نفسيًا يذبح والديه وأبناء شقيقته أثناء نومهم

منذ يوم
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معتل نفسيًا يذبح والديه وأبناء شقيقته أثناء نومهم

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، حيث أقدم شاب على قتل والديه وابني شقيقته، وأصاب شقيقته بإصابة خطيرة.

وانهال الجاني على أفراد أسرته باستخدام "ساطور" أثناء نومهم، فيما أفاد جيرانهم، بأن الشاب يعاني اعتلالات نفسية ويتعاطي المواد المخدرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بارتكاب شاب مذبحة بقتل أفراد أسرته، وإصابة شقيقته التي تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

ولم يغادر الجاني مسرح الجريمة إلى أن تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

مصر
جريمة
قتل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
المخدرات هي السبب في اعتلاله نفسيا حسبي الله عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
الله المستعان الله المستعان
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5091
منذ 23 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8174
منذ 21 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13376
منذ 17 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نسأل الله العفو والعافية.
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ 16 ساعة
أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فات الأوان لو أنهم وضعوه في مستشفى أو مكان مراقب كان ماحدث إلي حدث

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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