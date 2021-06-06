معتل نفسيًا يذبح والديه وأبناء شقيقته أثناء نومهم

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، حيث أقدم شاب على قتل والديه وابني شقيقته، وأصاب شقيقته بإصابة خطيرة.
وانهال الجاني على أفراد أسرته باستخدام "ساطور" أثناء نومهم، فيما أفاد جيرانهم، بأن الشاب يعاني اعتلالات نفسية ويتعاطي المواد المخدرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بارتكاب شاب مذبحة بقتل أفراد أسرته، وإصابة شقيقته التي تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.
ولم يغادر الجاني مسرح الجريمة إلى أن تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.