رسالة من تحت الماء لأردوغان: "أين الـ 128 مليار دولار"

أنقرة (صدى):
وجه غواصون من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، رسالة للرئيس رجب طيب أردوغان، من تحت الماء.
ورفع الغواصون لافتة لأردوغان، كٌتب عليها: "أين الـ 128 مليار دولار؟" في إشارة للأموال التي أختفت خلال تولي صهر أردوغان منصب وزير المالية.
ورفعوا لافتة أخري كتب عليها: "من هو السياسي الذي في حزب أردوغان ويقبض 10.000 دولار شهريا من المافيا".
وكانت المعارضة التركية قد أثارت قبل استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر أردوغان، قضية اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وتصدر هاشتاق "أين الـ128 مليار دولار؟" موقع تويتر في تركيا الأسابيع الأخيرة، ليخرج أردوغان بتصريحات متضاربة، حيث أشار في البداية إلى أن المبلغ أنفق على دعم الليرة التركية، ثم قال بعدها، إنه أنفق ضمن التدابير التي طبقتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.