السلفادور تسعى لجعل البيتكوين عملة "قانونية"

وكالات (صدى):
أعلنت دولة السلفادور عن سعيها، لجعل عملة "البيتكوين" المشفرة عملة قانونية، وذلك من خلال إرسال مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل لسن تشريع بخصوص ذلك.
وقال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة: "سأرسل الأسبوع المقبل إلى الكونغرس مشروع قانون سيجعل البيتكوين مرخصة قانوناً في السلفادور".
وأضاف: "أن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".
يذكر أن منظمة العمل الدولية، قدرت أن 6 من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.