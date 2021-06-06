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السلفادور تسعى لجعل البيتكوين عملة "قانونية"

منذ يوم
2022
السلفادور تسعى لجعل البيتكوين عملة "قانونية"

وكالات (صدى):
أعلنت دولة السلفادور عن سعيها، لجعل عملة "البيتكوين" المشفرة عملة قانونية، وذلك من خلال إرسال مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل لسن تشريع بخصوص ذلك.

وقال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة: "سأرسل الأسبوع المقبل إلى الكونغرس مشروع قانون سيجعل البيتكوين مرخصة قانوناً في السلفادور".

وأضاف: "أن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".

يذكر أن منظمة العمل الدولية، قدرت أن 6 من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.

السلفادور
منظمة العمل الدولية
البيتكوين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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