طبيبة تكشف عن علامات تشير لتناولك لحم "حمير"

متابعة أميرة خالد (صدى):
شهدت مصر في الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد العثور على أعداد كبيرة من الحمير المذبوحة، حيث طالب الأهالي بالتحقيق في الواقعة.
وتسببت الواقعة في حالة من الهلع بين الأهالي لخوفهم من تعرضهم لشراء لحوم تلك الحمير، حيث أعربت ربات المنازل عن خوفهن من عدم التمكن من التفرقة بين اللحوم الصحية السليمة، والفاسدة.
وفي هذا السياق كشفت طبيبة بيطرية تدعى الدكتورة نانسي النجار، عن عدة أمور تشير لفساد اللحوم.
وأوضحت أن رائحة لحوم الحمير كريهة لا تطاق ما يدل على تعفنها، كما له مادة لزجة مخاطية على سطحها خلال لمسها.
وأشارت إلى النمو البكتيري على السطح، وظهور فطر أبيض، أو مادة دهنية عند السلق، ووجود بقع زيتية على السطح عند الغليان.
ولفتت إلى أن لحم الحمير صلب إلى حد ما، حتى أنه يترك آثر السكين عند التقطيع، وله مذاق سُكري عن اللحم الصالح.
وأوضحت أن اللحم الصالح يأتي باللون الوردي، أو باللون الفاتح، بينما يأتي لحم الحمير بلون داكن أقرب للبنفسجي.