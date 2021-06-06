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طبيبة تكشف عن علامات تشير لتناولك لحم "حمير"

منذ يوم
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طبيبة تكشف عن علامات تشير لتناولك لحم "حمير"

متابعة أميرة خالد (صدى):
شهدت مصر في الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد العثور على أعداد كبيرة من الحمير المذبوحة، حيث طالب الأهالي بالتحقيق في الواقعة.

وتسببت الواقعة في حالة من الهلع بين الأهالي لخوفهم من تعرضهم لشراء لحوم تلك الحمير، حيث أعربت ربات المنازل عن خوفهن من عدم التمكن من التفرقة بين اللحوم الصحية السليمة، والفاسدة.

وفي هذا السياق كشفت طبيبة بيطرية تدعى الدكتورة نانسي النجار، عن عدة أمور تشير لفساد اللحوم.

وأوضحت أن رائحة لحوم الحمير كريهة لا تطاق ما يدل على تعفنها، كما له مادة لزجة مخاطية على سطحها خلال لمسها.

وأشارت إلى النمو البكتيري على السطح، وظهور فطر أبيض، أو مادة دهنية عند السلق، ووجود بقع زيتية على السطح عند الغليان.

ولفتت إلى أن لحم الحمير صلب إلى حد ما، حتى أنه يترك آثر السكين عند التقطيع، وله مذاق سُكري عن اللحم الصالح.

وأوضحت أن اللحم الصالح يأتي باللون الوردي، أو باللون الفاتح، بينما يأتي لحم الحمير بلون داكن أقرب للبنفسجي.

مصر
لحوم الحمير
اللحوم الفاسدة
طبيبة بيطرية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل
فهد
فهد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
مع الفرم وقليلا من الخل والبهارات يادكتوره وخاصه مطاعم المشويات ماتفرقين بين لحم الغنم او البقر والحاشي عن لحم الحمار او لحم قط او كلب الله يعز ويكرم القراء
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يوم
عشان كذا انا لا آكل إلا من مطاعم موثوقة مثل المطاعم المشهورة ألتي تبيع الدجاج والهمبرجر وغيره اما اللحوم صراحة لايوثق بها بسبب عدم معرفة مصدرها، وحسبي الله ونعم الوكيل في من يغش الناس.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128905
منذ 15 ساعة
كلام وشرح مفيد ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 123
منذ 14 ساعة
طيب
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 579
منذ 5 ساعات
ابعد عن اللحم اسلم لك وهذي طريقتي خاصه من المطاعم سواء مشهورة او عاديه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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