صور.. هجوم على الأمن الأردني قرب مطار الملكة علياء

عمّان (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، مساء أمس السبت، عن هجوم مسلح استهدف القوات الأمنية قرب طريق مطار الملكة علياء، ما أسفر عن سقوط جرحى بين أفراد الأمن.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "إن الساعات الماضية شهدت اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الأمن العام في الأردن العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام".
وأضافت في البيان "إذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات، أو بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي".
وتابعت: "نشدد مرة أخرى على أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون، وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين، وممتلكاتهم والممتلكات العامة".