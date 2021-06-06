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فيديو.. أسير حوثي في قبضة القوات المشتركة يكشف عن مهمته

منذ يوم
8859
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فيديو.. أسير حوثي في قبضة القوات المشتركة يكشف عن مهمته

فهمي محمد (صدى):
وقع أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية أسيرا في قبضة القوات المشتركة، أمس السبت، ليقر كاشفا عن المهمة التي كان يقوم بها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، باليمن.

وقال الأسير الحوثي ويدعى "بكر منصر شريم" في اعترافه، إن المهمة التي تلقاها من الميليشيات هي استطلاع مواقع القوات المشتركة، فيما يقوم زملائه بزراعة العبوات الناسفة والألغام.

وأشار إلى أنهم اشتبكوا مع القوات المشتركة حين حاولوا الاقتراب من مواقعها وقد قتل زملائه من بينهم قيادي يدعى "أبو راكان"، بينما وقع هو أسيرا.

وتكبدت المليشيا خسائر في صفوفها، إذ سقط العشرات من عناصرها، السبت، بين قتيل وجريح، ومن تبقى منهم لاذ بالفرار وسط حالة من التقهقر تاركين خلفهم جثث قتلاهم.

اليمن
الحوثي
القوات المشتركة
مليشيا الحوثي الإرهابية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
طيب
fahad
fahad عدد التعليقات : 351
منذ يوم
لعن الله وجهك يا متخلف , العالم تسير للأمام وانت ترجع للخلف يا كلب ايران
fahad
fahad عدد التعليقات : 351
منذ يوم
لعن الله وجهك يا متخلف , العالم تسير للأمام وانت ترجع للخلف يا كلب ايران
الزعيم
الزعيم عدد التعليقات : 69
منذ 23 ساعة
خونه وعملاء
ويعينون شرذمه منحرفه تسير وفق تعليمات معممي المجوس
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 869
منذ 23 ساعة
اللهم لك الحمد.. أخبار تفرج المؤمن وتحزن وتغيظ الكافر والمنافق.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 22 ساعة
ماادري وين عبدول المعلق هنا ، مايجي يتبرك فيه ، ويعبر عن اسفه على اسر هذا الاسير الكلب الحقير ويقدم دموع الولاء والعزاء والأسف على الأسر والهزيمة والإنكسار ..

.. خيبكم الله وخسركم جميعاً وأذلكم في الدنيا والآخره .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 22 ساعة
اللهم انصر جنود الحرمين الشريفين على الحوثيين الطاغين الظالمين ، وثبت اقدامهم وسدد رميهم ، واهلك الحوثيين على ايدي جنود الحرمين ، يا قوي يا عزيز يارب العالمين .. اللهم آمين ..
Z
Z عدد التعليقات : 1261
منذ 14 ساعة
واضح انه مهلوس وفاقد للوعي والأهلية احفروا له قبر في أقرب مكب
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 361
منذ 10 ساعات
يظل الحمار حمار.. اجاركم الله..
والله انه يستاهل طلقة في صدره لتخرج من ظهره..
لا شك أن الحرب هناك مستعرة.لكن الغريب في الأمر.. هو كيف استطاع الحوثيين السيطرة على المغفلين أمثال ذولا.. تروا اغلب من يقتل ويهاجم و.. و َ ليسوا حوثيين إنما أنصار للحوثيين. وبعضهم مغصوب..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 361
منذ 10 ساعات
يظل الحمار حمار.. اجاركم الله..
والله انه يستاهل طلقة في صدره لتخرج من ظهره..
لا شك أن الحرب هناك مستعرة.لكن الغريب في الأمر.. هو كيف استطاع الحوثيين السيطرة على المغفلين أمثال ذولا.. تروا اغلب من يقتل ويهاجم و.. و َ ليسوا حوثيين إنما أنصار للحوثيين. وبعضهم مغصوب..

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل

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