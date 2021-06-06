فيديو.. أسير حوثي في قبضة القوات المشتركة يكشف عن مهمته

فهمي محمد (صدى):
وقع أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية أسيرا في قبضة القوات المشتركة، أمس السبت، ليقر كاشفا عن المهمة التي كان يقوم بها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، باليمن.
وقال الأسير الحوثي ويدعى "بكر منصر شريم" في اعترافه، إن المهمة التي تلقاها من الميليشيات هي استطلاع مواقع القوات المشتركة، فيما يقوم زملائه بزراعة العبوات الناسفة والألغام.
وأشار إلى أنهم اشتبكوا مع القوات المشتركة حين حاولوا الاقتراب من مواقعها وقد قتل زملائه من بينهم قيادي يدعى "أبو راكان"، بينما وقع هو أسيرا.
وتكبدت المليشيا خسائر في صفوفها، إذ سقط العشرات من عناصرها، السبت، بين قتيل وجريح، ومن تبقى منهم لاذ بالفرار وسط حالة من التقهقر تاركين خلفهم جثث قتلاهم.