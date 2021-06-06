خلافات أسرية تنتهي بانتحار زوجة من الطابق الخامس

القاهرة (صدى):
لجأت سيدة مصرية لإنهاء حياتها، هربًا من مضايقات زوجها ومعاملته السيئة لها ورفضه الإنفاق عليها.
وألقت الزوجة بنفسها من الطابق الخامس، من منزل الزوجية بالقاهرة، لتسقط على الأرض جثة هامدة وسط ذهول السكان.
وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات أسرية بين المنتحرة وزوجها، بشكل مستمر وأن الزوجة كانت دائمًا ما تشكو زوجها لأسرته وتدعي أنه بخيل في الإنفاق عليها وعلى أولادها.
وأوضح الزوج، أنه ترك منزل الزوجية صباح يوم الواقعة، للذهاب إلى عمله بعد مشاجرة مع زوجته، وقبل أن ينتهي من العمل تلقى اتصالًا بانتحارها.