نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خلافات أسرية تنتهي بانتحار زوجة من الطابق الخامس

منذ يوم
2407
4
خلافات أسرية تنتهي بانتحار زوجة من الطابق الخامس

القاهرة (صدى):
لجأت سيدة مصرية لإنهاء حياتها، هربًا من مضايقات زوجها ومعاملته السيئة لها ورفضه الإنفاق عليها.

وألقت الزوجة بنفسها من الطابق الخامس، من منزل الزوجية بالقاهرة، لتسقط على الأرض جثة هامدة وسط ذهول السكان.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات أسرية بين المنتحرة وزوجها، بشكل مستمر وأن الزوجة كانت دائمًا ما تشكو زوجها لأسرته وتدعي أنه بخيل في الإنفاق عليها وعلى أولادها.

وأوضح الزوج، أنه ترك منزل الزوجية صباح يوم الواقعة، للذهاب إلى عمله بعد مشاجرة مع زوجته، وقبل أن ينتهي من العمل تلقى اتصالًا بانتحارها.

مصر
القاهرة
انتحار
خلافات أسرية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8174
منذ يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اصبحت متطلبات العصر اكبر من استطاعت بعض الرجال
جوالات انترنت كماليات صارت اساسيه وبعضهم يعتبرها اهم الاكل واللبس
اللهم ارحمها برحمتك ولاتؤاخذها بما صنعت واصلح احوال المسلمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
لا حول و لا قوة الا بالله
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5094
منذ يوم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل

أخر الأخبار

"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 13 دقيقة 1274
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 26 دقيقة 320
قطيع من الاغنام يفاجئ سائق قطار
قطيع من الاغنام يفاجئ سائق قطار
منذ 26 دقيقة 286
الشايب عصبي بزيادة
الشايب عصبي بزيادة
منذ 26 دقيقة 241
الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو"
الخثلان: تغيير صورة الوجه عن طريق "الفلاتر" حرام شرعا "فيديو"
منذ 32 دقيقة 1500
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته لبريطانيا عام 1937م
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته لبريطانيا عام 1937م
منذ 33 دقيقة 1483
ظهور هيئة وجه إنسان في أحد جبال السراوات
ظهور هيئة وجه إنسان في أحد جبال السراوات
منذ 38 دقيقة 2199
"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين
"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين
منذ 42 دقيقة 1422
أفضل فئة سيارات الهاتشباك الرياضية
أفضل فئة سيارات الهاتشباك الرياضية
منذ 42 دقيقة 1216
"الحياة الفطرية" تدعو مقتني الحيوانات المفترسة إلى تسليمها تجنبًا للمحاسبة القانونية 
"الحياة الفطرية" تدعو مقتني الحيوانات المفترسة إلى تسليمها تجنبًا للمحاسبة القانونية 
منذ ساعة 1513