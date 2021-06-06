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فتاة تكتب على كرتونة مياه وضعتها في ممشى كصدقة جارية: " أدعو لي أتزوج فهد "

منذ يوم
11274
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فتاة تكتب على كرتونة مياه وضعتها في ممشى كصدقة جارية: " أدعو لي أتزوج فهد "

خاص (صدى):
لجأت فتاة إلى طلب الدعاء لها بأن ترتبط بشاب يدعى " فهد "، وذلك بعد أن كتبت على كرتونة بداخلها عبوات مياه " أدعو لي أن أتزوج فهد ".

ووضعت الفتاة كرتونة المياه في ممشى كصدقة جارية " سبيل لوجه الله تعالى " ، مقابل الدعاء لها بإتمام فرحتها وزواجها من فتى أحلامها.

وظهر على الملصق الذي وضع على كرتونة المياه والعبوات التي بداخلها أيضا عبارة " أدعو لي أن أتزوج فهد "، الأمر الذي أثار حفيظة ممن وصل إليه عبوات المياه، والذين لم يكن بوسعهم سوى الدعاء بظهر الغيب للفتاة التي أخفت اسمها وأعلنت اسم فتى أحلامها.

فتاة
ممشى
صدقة جارية
كرتونة مياه

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 9
منذ يوم
الله يرحم حالها
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13387
منذ يوم
أسأل الله يوفقتس باللي فيه صلاح حياتس الزوجيه والدينية والدنيوية،وكل فتاه أو أنثى، ترجوا العفاف وبناء أسرة..
آمين.
dfs
dfs عدد التعليقات : 192
منذ يوم
وانا اخوك لاتنسين تستخيرين الله اذا تقدم لك فهد او غيره ماتدرين فهد خير لك او شر
والله يوفقك
omar
omar عدد التعليقات : 105
منذ يوم
انشاء الله ا ن كان زواجك من فهد لك خير فيه ان يجعله من نصيبك ويسعدكم ويرزكم الذريه الصالحه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8185
منذ يوم
الله يرزقها بالزوج الصالح الي يصونها ويسعدها سواء فهد او غيره
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 629
منذ يوم
بعد ٦ شهور من الزواج راح تحط ورقة تقول الله يفكني من فهد.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 17
منذ يوم
استخيري الله وثقي تمام الثقه إذا له نصيب بياخذه وإذا ماله نصيب لو تسقين الصين والهند ما معك إلى ميص
فريحي نفسك
احمد
احمد عدد التعليقات : 593
منذ يوم
عبدالله....... فعلا كلامك بمحله
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يوم
سفيهه خبيله
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1542
منذ يوم
خيرة الله أفضل لك.. فوضي أمرك لله تعالى ،
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
الله يزوجها بفهد
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 259
منذ يوم
الله ييسر أمرها .. وأمر جميع البنات
ويرزقهم أزواجا صالحين مصلحين ..
ويستر أعراضهم جميعا ..
فما أقدمت عليه هذه الفتاة فكرة رائعه
وطريقا سليما واضحا ..
فهي لم تسلك طريقا خاطئا ..
ولم تفعل حراما ..
وأما المتشائمون السوداويون ..
فليقولوا خيرا .. أو ليصمتوا
نسأل الله العلي القدير لها ولجميع البنات في كل مكان وزمان
الستر والعفاف ..
وأن يرزقهم الله أزواجا يحترمونهن ويقدرونهن
فالمراة ضعيفة ..
وقد أوصى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال :
( إستوصوا بالنساء خيرا ) و ( رفقا بالقوارير ) ..

تحلم كل فتاة ..
أن تجد ذلك الشاب والرجل الذي يدللها .. ويسعدها ..
وليس بالضرورة أن يكون غنيا .. ينفق عليها ببذخ
كلا ..
تصبر المراة على تقصير زوجها في العلاقة الزوجيه ..
لأي أمر كان ..
لكنها .. لاتصبر عن سماع الكلمة الطيبه .. واللمسة الحانيه
منذ أن يقوم أهل البيت .. وقبلهم أمهم ..
وحتى ينام الجميع ..
وهي لاتزال في عمل ومشقة ليهنأ الجميع ..
تعب وشقاء .. جهاد .. وعطاء
كل هذا .. يزول ب... لمسة حانية ..
بكلمة جميلة ..
بإعتراف بجميلها
بتقديرها .. وإحترامها .. وتدليلها ..
يا لله .. ماأروعك ياحواء ..
تعطي بدون منّ ولا أذى ..
بل بحب .. ووفاء
ألا تستحق منا .. رد الجميل والمعاملة بالإحترام .
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5095
منذ يوم
الله لايشغلنا إلا في طاعته
رحم الله نايف
رحم الله نايف عدد التعليقات : 39
منذ يوم
شكل الي مسويها واحد مو وحدة الا اكيد .. فقط للتسلية و الترفيه
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 78
منذ يوم
ويمكن فهد هو اللي كاتبها
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 869
منذ يوم
ربي ييسر لك أمرك ولكن كتابة اسم الله على الكرتونة خطأ لأنها سوف تهان وترمى في المهملات
مطلع
مطلع عدد التعليقات : 31
منذ يوم
أنت تبحثين عن الستر الحلال وليس كبعض الفتيات اللاتي أثرن التسكع في الشوارع وخلف مواقع التواصل وتكوين العلاقات المحرمة والإعجاب بسقط السوشال وممن يسمون أنفسهم مشاهير الخيبة والضياع .. أدع الله أن يرزقك بالزوج الصالح سواء كان فهد أو غيره
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 195
منذ يوم
الله يزوجك فهد المولد امين
فبصل
فبصل عدد التعليقات : 1825
منذ يوم
والله يا صواريخ مع الضبع. ههنههههههه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ يوم
مطلوب زوجه صالحه عندها بيت
‏وسياره وراتب ورصيد
‏تستر علي الله يستر عليها
‏يرجى ارفاق صوره البيت وكشف الراتب
✌🏽🤣🖋
هدية
هدية عدد التعليقات : 12
منذ يوم
اللهم ارزق بناتنا و أولادنا كل خير و اصرف الشر عنهم
ابوخالد
ابوخالد عدد التعليقات : 128
منذ يوم
آمين

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