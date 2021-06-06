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بالفيديو.. لحظة القبض على مواطنين اقتحما منزل في الرياض وسرقا 8 مليون ريال

منذ يومين
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بالفيديو.. لحظة القبض على مواطنين اقتحما منزل في الرياض وسرقا 8 مليون ريال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (8,000,000) ريال، والقبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا حادثة السرقة التي تمثلت في اقتحام منزل مواطن بمدينة الرياض والاعتداء على العاملة المنزلية والاستيلاء على المبلغ، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرياض
منزل
النيابة العامة
حادثة سرقة
جرائم الاعتداء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128946
منذ يومين
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 748
منذ يومين
قصاص حرابه لانه فيها سلاح ترويع الآمنين
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يومين
هذولا قليل فيهم الإعدام لعنة الله عليهم مجرمين حتى السيارة إلي معهم تدل انهم اثرياء وليسوا فقراء وغير كذا ارتكبوا جريمة خطرة أن سلموا من الإعدام فهم محظوظين ولكن لا أظن هذا واتمنى أن يتم قتلهم.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50394
منذ يومين
اتصور ان فيه علاقه بين السارق والمسروق زستنكشف الامور اثناء التحقيق معهم
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 259
منذ يومين
تحية لرجال الأمن .
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يوم
فيه شيء غريب وعجيب من هو إلي بكامل عقله أن يضع مبلغ ٨ مليون داخل منزله؟🤔 فيه شيء اسمه بنوك لماذا لم يتم حفظ هذه الأموال داخل البنوك!! ولكن أعتقد والله أعلم انهم مهددين العائلة بأكملها ومخلينهم يستخرجون الأموال لهم الموضوع غامض فيه انهه
ابو بدر الكناني
ابو بدر الكناني عدد التعليقات : 18
منذ ساعة
الغريب كيف علموا بالمبلغ الكبير في البيت لية ماوضهعا في البنك احتمال اكبير غسل اموال
ابو بدر الكناني
ابو بدر الكناني عدد التعليقات : 18
منذ ساعة
الغريب كيف علموا بالمبلغ الكبير في البيت لية ماوضهعا في البنك احتمال اكبير غسل اموال

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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