باحث مصري يكشف عن مفاجأة تهدد سلامة سد النهضة

القاهرة (صدى):
كشف باحث مصري في شؤون المياه، عن فشل إثيوبيا في إتمام الإنشاءات الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ما يهدد سلامة السد.
وقال الباحث عباس شراقي، إن تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة "متضاربة"، مؤكدا أن بناء "سد النهضة لن ينتهى قبل 2025".
وأضاف: "هدف إثيوبيا البدء في تخزين الـ13.5 مليار متر مكعب كاملة، وتعلية سد النهضة يترتب عليه تكوين بحيرة على جوانب السد، وهناك أعمال إنشائية مستمرة في السد حتى الآن".
وتابع: "جانبا سد النهضة بهما 13 نفقا بـ13 توربينا وكل نفق أمامه بوابة ضخمة وهذه البوابات يجب أن تغلق كي لا تدخل مياه البحيرة للأنفاق، وإثيوبيا أعلنت أنها انتهت من 5 بوابات من الـ13 بوابة".
وأكمل عباس شراقي: "هناك شك من إمكانية قيام اثيوبيا بملء الـ4 مليارات متر مكعب وذلك يتوقف على الانتهاء من إنشاء البوابات خلف السد"، مشيرا إلى أن "أديس أبابا لا تقدر على حجز المياه خلف السد أكبر من اللازم، لأنه قد يحدث فيضان يغرق سد النهضة، وإثيوبيا حريصة في الحفاظ على تمرير المياه في الممر الأوسط للسد".
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