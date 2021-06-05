نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كويلار يتحدى ميسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منذ يوم
5169
2
كويلار يتحدى ميسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

طلال الغامدي (صدى):
تحدى نجم نادي الهلال والمنتخب الكولومبي جوستافو كويلار، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مؤكداً أنه لن يسمح له بالتفكير خلال المباراة التي ستجمعهما، الأربعاء، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال كويلار: "لم أواجهه من قبل، لكنني أعرف جيداً أنه أفضل لاعب في العالم، وسأضع اهتمام مضاعف به في كل مكان، ولن أترك له حتى حرية التفكير داخل الملعب".

وأضاف: "من الواضح أننا سنحاول تحقيق أهدافنا على أرض الملعب، ويجب أن نلحق بميسي ورفاقه الهزيمة".

وأشار إلى أنه سيمارس الضغط على ميسي، وسيحاول مضايقته، ولا يدعه يلعب ولا يفكر، لأن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

الهلال
ميسي
كأس العالم
برشلونة
كويلار

التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
بلبايتساسيلتنلبسلبسن عدد التعليقات : 58
منذ يوم
هههههههههههههههههههههههههه يارجال حدث العاقل بما يعقل قال كويلار
عبدالعزيز محمد عبدالله
عبدالعزيز محمد عبدالله عدد التعليقات : 2
منذ 10 ساعات
امسك حمدالله اول بعدين فكر ب ميسي هذا هبل بطوال الشوارب
ازوري ملكي
ازوري ملكي عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
هاي النتيجة الطبيعية لما تسمح للبغل... يشارك بسباق للخيل الأصيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ليتها ماتفتح ابد
ابو علي
يا اخوان إلى متى هذا الاستهتار وعدم الوعي أنا أجزم أن هذا الفعل لم يحدث من شخص عاقل ويعرف عواقب هذه السرعة!! يعني أين...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. خير ان شاء الله ..
ابو يزن
اي عرض وطلب شغلكم خارج الملعب هذا الي تقدرون عليه اما داخله ما عندكم الا الفلس ولولا الدفع الرباعي كنتم الان دوري درجه اولى...
العدناني
إذا هذا المسحول وكل المساحيل عالسوشيا هم قدوتها فطبيعي تنتحر

أخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل
منذ 10 دقائق 1144
«الصحة» تكشف حقيقة حدوث وفاة بعد سنة من أخذ اللقاح
«الصحة» تكشف حقيقة حدوث وفاة بعد سنة من أخذ اللقاح
منذ 15 دقيقة 1439
صور تذكارية نادرة لأبناء الملك سعود يحيطون بالملك سلمان
صور تذكارية نادرة لأبناء الملك سعود يحيطون بالملك سلمان
منذ 19 دقيقة 1618
الإجراءات المتخذة في حال عدم تغطية التأمين للموظف وأسرته
الإجراءات المتخذة في حال عدم تغطية التأمين للموظف وأسرته
منذ 24 دقيقة 1529
بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا
بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا
منذ 29 دقيقة 1523
بالفيديو.. كابتن طيار يوجه رسالة لوالده بعد تقاعده : "سأقابلك في البيت"
بالفيديو.. كابتن طيار يوجه رسالة لوالده بعد تقاعده : "سأقابلك في البيت"
منذ 35 دقيقة 2141
هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة
هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة
منذ 39 دقيقة 1420
الصحة تعلن عن حاجتها لكوادر طبية للتعاقد المؤقت بموسم الحج
الصحة تعلن عن حاجتها لكوادر طبية للتعاقد المؤقت بموسم الحج
منذ 45 دقيقة 1530
إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد من خلال بوابة "تأجير"
إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد من خلال بوابة "تأجير"
منذ 49 دقيقة 1611
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 55 دقيقة 1436