كويلار يتحدى ميسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

طلال الغامدي (صدى):
تحدى نجم نادي الهلال والمنتخب الكولومبي جوستافو كويلار، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مؤكداً أنه لن يسمح له بالتفكير خلال المباراة التي ستجمعهما، الأربعاء، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وقال كويلار: "لم أواجهه من قبل، لكنني أعرف جيداً أنه أفضل لاعب في العالم، وسأضع اهتمام مضاعف به في كل مكان، ولن أترك له حتى حرية التفكير داخل الملعب".
وأضاف: "من الواضح أننا سنحاول تحقيق أهدافنا على أرض الملعب، ويجب أن نلحق بميسي ورفاقه الهزيمة".
وأشار إلى أنه سيمارس الضغط على ميسي، وسيحاول مضايقته، ولا يدعه يلعب ولا يفكر، لأن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة.