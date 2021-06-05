بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بالتهرب الضريبي

القاهرة (صدى):
على خلفية الجدل الذي أثاره الفنان المصري محمد رمضان، بعد إعلانه بأن لديه أموالا بمنزله أكثر من تلك التي في البنوك، تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا ضد الفنان متهما إياه بالتهرب الضريبي.
وقال المحامي في بلاغه، إن ما تداوله محمد رمضان يعتبر اعترافًا صريحًا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها، وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.
وأكد المحامي أن تصريحات محمد رمضان تشكل ركنا من أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.
وطالب بالتحقيق فيما ورد ببلاغه، وتحريك الدعوى الجنائية ضد محمد رمضان، وإصدار الأمر بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد.
اقرأ أيضا: