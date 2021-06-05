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الحريري: وقف التحقيق في قضية اغتيال والدي " قرار محزن "

منذ يوم
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الحريري: وقف التحقيق في قضية اغتيال والدي " قرار محزن "

بيروت (صدى):
دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الحكومة اللبنانية إلى تسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

ومن جهته، أوضح مكتب الحريري في بيان له:"بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر".

ولفت:"وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، موضحا:" قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية".

وطالب الحريري المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

وتابع:"انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

لبنان
سعد الحريري
رفيق الحريري
قضية اغتيال

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
اشفاعه يا رب كمله من مات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يوم
انت عارف اللي قتل ابوك وغيره في لبنان ايش عملت لهم ؟ انصحك ان تنسى الموضوع قبل ان تلحق بمن قتل في لبنان
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 597
منذ 23 ساعة
لانك رخمه الى قتله قرد الضاحيه نصرالشيطان كان اعطيته المافيا العالميه 100 مليون واخذوا حقك

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل

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