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" الإرياني " يطالب الأمم المتحدة بإدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب الدولية

منذ يوم
2206
" الإرياني " يطالب الأمم المتحدة بإدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب الدولية

فهمي محمد (صدى):
أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ بالستي.

واستهدف الحوثيون أيضًا سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بطائرة مفخخة بعدها بدقائق؛ مما أسفر عن استشهاد 17 مدني بينهم طفلة تفحمت جثتها وإصابة 5.

وقال "الإرياني" في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل إستهداف مليشيا الحوثي المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين".

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الحوثيين يلجأون إلى ذلك بعد فشل تصعيدها العسكري، ومحاولاتها النيل من صمود المدينة والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات المحافظة.

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الجريمة النكراء التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، والعمل على إعادة إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".

مأرب
الأمم المتحدة
الحوثيين
صاروخ بالستي
معمر الإرياني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل

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