السيارة الكهربائية أفضل سيارة صديقة للبيئة

أميرة خالد (صدى):
يفضل العديد من الأشخاص شراء السيارات صديقة البيئة من أجل الحفاظ على النظم البيئية بجميع أنواعها والتدهور البيئي حيث يوجد العديد من أنواع هذه السيارات التي يمكن الاعتماد عليها.
ويعد أبرز السيارات الصديقة للبيئة السيارات الكهربائية فهى صديقة للبيئة فعى تعمل بالبنزين أو الديزل، كما أنه لا يخرج منها إي انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة المحيطة بها.
وتساعد السيارة أيضًا على توفير المزيد من تكاليف الوقود وتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الضارة ولكنها أيضًا تعمل على تحسين جودة الهواء للجميع.
كما أن السيارات الكهربائية لا تحتوي على انبعاثات تتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري؛ وذلك لأنها تعتمد على بطارية لتشغيل محركها " انفرتر" ولا تحرق أي وقود داخليًا.
ويتم تغير البطاريات في السيارات الكهربائية خلال الوقت المناسب كما أنه عند التخلص من البطارية فتكون أقل ضررًا من السيارة العادية.