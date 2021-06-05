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السيارة الكهربائية أفضل سيارة صديقة للبيئة

منذ يوم
2172
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السيارة الكهربائية أفضل سيارة صديقة للبيئة

أميرة خالد (صدى):
يفضل العديد من الأشخاص شراء السيارات صديقة البيئة من أجل الحفاظ على النظم البيئية بجميع أنواعها والتدهور البيئي حيث يوجد العديد من أنواع هذه السيارات التي يمكن الاعتماد عليها.

ويعد أبرز السيارات الصديقة للبيئة السيارات الكهربائية فهى صديقة للبيئة فعى تعمل بالبنزين أو الديزل، كما أنه لا يخرج منها إي انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة المحيطة بها.

وتساعد السيارة أيضًا على توفير المزيد من تكاليف الوقود وتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الضارة ولكنها أيضًا تعمل على تحسين جودة الهواء للجميع.

كما أن السيارات الكهربائية لا تحتوي على انبعاثات تتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري؛ وذلك لأنها تعتمد على بطارية لتشغيل محركها " انفرتر" ولا تحرق أي وقود داخليًا.

ويتم تغير البطاريات في السيارات الكهربائية خلال الوقت المناسب كما أنه عند التخلص من البطارية فتكون أقل ضررًا من السيارة العادية.

السيارات
السيارات الكهربائية
الغازات السامة
اليوم العالمي للبيئة
صديقة البيئة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
حلوا

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أحدث التعليقات

شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل
ابو محمد
هذا غباء وقلة معرفة بالنساء.. ولازم والد الزوج الخسيس.. ان يخبر ابنه.. بأن النساء يختلفن عن بعض عند الجماع.. منهن من ينزل معها الدم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس والله ان الصناعة الصينيه لك عليه،ماهي لياهناك ..يعني ماتروح بعيد..

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