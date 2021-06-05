رجل يحاول هتك عرض طفلة داخل مخزن

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على محاولة هتك عرض "طفلة" بأحد المخازن في منطقة الجيزة بمصر إلا أن صرخات الطفلة انقذتها ليتركها "الجاني" ويحاول الهروب خوفًا من افتضاح أمره.
وبدأت القصة بذهاب الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات لشراء طلبات المنزل فقام "الجاني" باصطحابها إلى المخزن المجاور للمحل وحاول هتك عرضها.
وبدأ "الجاني" في محاولة الاعتداء على الطفلة إلا أنها بدأت بالصراخ ليتراجع ويتركها داخل المخزن ويحاول الهروب.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط "المتهم" وتحرير المحضر اللازم حيث تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.