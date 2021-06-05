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هذي اللى فاهمه المزح غلط

منذ 46 دقيقة
502

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128820
منذ 6 دقائق
ايش الشولخه والشخلعه هذي ...!!!

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
 "أن المرض الغامض له بعض الأعراض الغريبة والقريبة من الهلاوس وأبرزهم "القلق، الاكتئاب، التدهور العقلي، الألم العضلي، والأرق".
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ,,, .. حر مثل راعيه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش حزين جدا لثلاثة أسباب: لظلمي !!! وهضمي !!! وبهتان زعم اضطرابي !!! أما البحث سيعيش ١٠٠ عام ولا يفسد. حزني...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الشولخه والشخلعه هذي ...!!!
دوسري اصيل
صح عليه االحارس اهم شيء في الفريق وتامين الدفاع وصناعة اللعب من اهم مقومات اي فريق

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