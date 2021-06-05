نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نائب يمني يتهم الحوثيين بتهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر

منذ 40 دقيقة
1458
نائب يمني يتهم الحوثيين بتهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر

فهمي محمد (صدى):
أكد النائب اليمني أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب اليمني، أنه تم تهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية من فناء النيابة العامة في صنعاء.

وأوضح "حاشد" أن النيابة العامة بصنعاء كانت تحتفظ بأطنان من المخدرات داخل فناء مبناها إلا أن هذه الشحنة فقدت مؤخرًا ولم يتبقَ لها أثر في الموقع.

وذكر "حاشد" وفقًا لموقع "العربية" أن هناك 6 شاحنات مبيدات مهربة وخطيرة دخلت صنعاء واحتجزت في مخازن الإدارة العامة للمبيدات، لكن هذه الشحنة هي الأخرى تم تهريبها والمتاجرة بها.

وأضاف في تغريدات له عبر "تويتر": "مقالب الموت كلها يتم صبها على رؤوسنا، للمرة الألف أقولها حاميها حراميها، 5 أطنان من الحشيش اختفت من حوش النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء".

يُذكر أن تجارة وتهريب المخدرات أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وقياداتها ومشرفوها لتمويل عملياتها الحربية وإثراء قياداتها ومشرفيها.

 

صنعاء
المخدرات
الحوثيون
تهريب المخدرات
أحمد حاشد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
 "أن المرض الغامض له بعض الأعراض الغريبة والقريبة من الهلاوس وأبرزهم "القلق، الاكتئاب، التدهور العقلي، الألم العضلي، والأرق".
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ,,, .. حر مثل راعيه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش حزين جدا لثلاثة أسباب: لظلمي !!! وهضمي !!! وبهتان زعم اضطرابي !!! أما البحث سيعيش ١٠٠ عام ولا يفسد. حزني...
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الشولخه والشخلعه هذي ...!!!
دوسري اصيل
صح عليه االحارس اهم شيء في الفريق وتامين الدفاع وصناعة اللعب من اهم مقومات اي فريق

أخر الأخبار

رجل يحاول هتك عرض طفلة داخل مخزن
رجل يحاول هتك عرض طفلة داخل مخزن
منذ 14 دقيقة 208
نائب يمني يتهم الحوثيين بتهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر
نائب يمني يتهم الحوثيين بتهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر
منذ 40 دقيقة 1458
هذي اللى فاهمه المزح غلط
هذي اللى فاهمه المزح غلط
منذ 45 دقيقة 498
العامل على النية
العامل على النية
منذ 46 دقيقة 430
مضاربة داميه بين باكستانيين
مضاربة داميه بين باكستانيين
منذ 46 دقيقة 488
شجاعة مواطن تنقذ عائلة كويتية من سرقة سيارتهم  "فيديو "
شجاعة مواطن تنقذ عائلة كويتية من سرقة سيارتهم  "فيديو "
منذ 54 دقيقة 2237
مارسيليا يقترب من ضم البرازيلي جيرسون
مارسيليا يقترب من ضم البرازيلي جيرسون
منذ ساعة 1524
فيديو نادر.. الملك فيصل: يشرفني ويعزني بأنني ابن مكة
فيديو نادر.. الملك فيصل: يشرفني ويعزني بأنني ابن مكة
منذ ساعة 1614
أستاذ مناعة: كورونا سيستمر معنا لسنوات طويلة واللقاح لا يحمي من فيروس فيتنام "فيديو"
أستاذ مناعة: كورونا سيستمر معنا لسنوات طويلة واللقاح لا يحمي من فيروس فيتنام "فيديو"
منذ ساعة 1916
النصر يسعى للتعاقد مع باولينيو وتيكسيرا
النصر يسعى للتعاقد مع باولينيو وتيكسيرا
منذ ساعة 2110