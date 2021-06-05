نائب يمني يتهم الحوثيين بتهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر

فهمي محمد (صدى):
أكد النائب اليمني أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب اليمني، أنه تم تهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية من فناء النيابة العامة في صنعاء.
وأوضح "حاشد" أن النيابة العامة بصنعاء كانت تحتفظ بأطنان من المخدرات داخل فناء مبناها إلا أن هذه الشحنة فقدت مؤخرًا ولم يتبقَ لها أثر في الموقع.
وذكر "حاشد" وفقًا لموقع "العربية" أن هناك 6 شاحنات مبيدات مهربة وخطيرة دخلت صنعاء واحتجزت في مخازن الإدارة العامة للمبيدات، لكن هذه الشحنة هي الأخرى تم تهريبها والمتاجرة بها.
وأضاف في تغريدات له عبر "تويتر": "مقالب الموت كلها يتم صبها على رؤوسنا، للمرة الألف أقولها حاميها حراميها، 5 أطنان من الحشيش اختفت من حوش النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء".
يُذكر أن تجارة وتهريب المخدرات أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وقياداتها ومشرفوها لتمويل عملياتها الحربية وإثراء قياداتها ومشرفيها.