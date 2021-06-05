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فيديو نادر.. الملك فيصل: يشرفني ويعزني بأنني ابن مكة

منذ 10 دقائق
1301
فيديو نادر.. الملك فيصل: يشرفني ويعزني بأنني ابن مكة

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو كلمات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله- التي قالها في حب مكة وأهلها، متحدثًا عن فخره وعزته بانتمائه لها.

وقال "الملك فيصل" في مقطع الفيديو المسجل بصوته: "أنا ابن مكة ولست أقول هذا من قبيل التمني وإنما أقوله لأن ذلك يشرفني ويعزني ويزيدني قوة وإيمان بأنني ابن مكة".

وتابع: "اعتبر كل شبر في المملكة موطني ولكن إذا رجعت إلى الوراء بعض الشئ فأنني أجد لمكة محل في نفسي ليس فقط لأنها أشرف بقعة في العالم ولكن لأنني ربين في مكة وقضيت أغلب أيام حياتي في مكة وعرفت مكة وعرفت أهل مكة واندمجنا في روح واحدة".

مكة
الملك فيصل
فيديو نادر
آل سعود

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أحدث التعليقات

صالح الشهري
الزياده مطلوبه لرفع مستوى الدوري
مطلع
المشكلة أننا نرى كل يوم جرائم عظمى لبعض الجاليات .. هنود .. بنقالة .. باكستان .. سواريه ... فلسطينيين .. والجالية اليمنية السواد الأعظم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا عبله ..
زائر
لالالا هذي معلومه جديده حتى الغبي يعرف هذا الشي اجل جو على شا يشتهرون بس كل هذا الكلام على شان تقول الهلال اخذ الدوري...

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