فيديو نادر.. الملك فيصل: يشرفني ويعزني بأنني ابن مكة

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو كلمات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله- التي قالها في حب مكة وأهلها، متحدثًا عن فخره وعزته بانتمائه لها.
وقال "الملك فيصل" في مقطع الفيديو المسجل بصوته: "أنا ابن مكة ولست أقول هذا من قبيل التمني وإنما أقوله لأن ذلك يشرفني ويعزني ويزيدني قوة وإيمان بأنني ابن مكة".
وتابع: "اعتبر كل شبر في المملكة موطني ولكن إذا رجعت إلى الوراء بعض الشئ فأنني أجد لمكة محل في نفسي ليس فقط لأنها أشرف بقعة في العالم ولكن لأنني ربين في مكة وقضيت أغلب أيام حياتي في مكة وعرفت مكة وعرفت أهل مكة واندمجنا في روح واحدة".