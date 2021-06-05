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بالفيديو.. مبتعث سعودي يستخرج "دودة" خطيرة عاشت 9 سنوات في عين كندي 

منذ 9 دقائق
1285
بالفيديو.. مبتعث سعودي يستخرج "دودة" خطيرة عاشت 9 سنوات في عين كندي 

عادل الحربي (صدى):
روى المبتعث عدنان العوامي طبيب جراحة وعيون بجامعة أوتاوا الكندية، قصة استخراجه دودة خطيرة من عين كندي بعد 9 سنوات من محاولات العلاج دون نتيجة.

وقال عدنان  العوامي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"الكندي كان يعاني من آلام في عينه وحركة غريبة منذ 5 سنوات ولم يتمكن الأطباء من تشخيص الدودة".

وأوضح:"شعر الكندي بالأمس بآلام وحركة غريبة في عينه وتوجه للمستشفى الذي أعمل فيه وعندما فحصته وتم اكتشاف الدودة في بياض العين".

وتابع:"قمت بمساعدة فريق العمل بإزالة الدودة بشكل كامل من عين المريض وتم فحصها مجهريا واكتشفنا أنها دودة أفريقية".

 

 

كندا
استخراج
دودة
جامعة أوتاوا الكندية
عدنان العوامي

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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