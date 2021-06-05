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مارسيليا يقترب من ضم البرازيلي جيرسون

منذ 9 دقائق
1185
مارسيليا يقترب من ضم البرازيلي جيرسون

وكالات (صدى):
يسعى نادي مارسيليا الفرنسي، لخطف البرازيلي جيرسون، نجم خط وسط نادي فلامنجو.

 

ويفكر نادي العاصمة الإسبانية مدريد، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد الفشل في الحصول على أي لقب قاري أو محلي، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان  بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكانت شبكة ESPN العالمية، ذكرت في وقت سابق، اقتراب جيرسون البالغ من العمر 24 عامًا، من ارتداء قميص ريال مدريد، موضحة أن اللاعب سيصل إسبانيا، قريبًا.

يذكر أن  أن الريال، أعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى منصب المدير الفني، في ولاية ثانية، بعد الفترة التي قضاها في العاصمة الإسبانية، من 2013 إلى 2015.

 

نادي مارسيليا الفرنسي
البرازيلي جيرسون
نادي فلامنجو

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أحدث التعليقات

صالح الشهري
الزياده مطلوبه لرفع مستوى الدوري
مطلع
المشكلة أننا نرى كل يوم جرائم عظمى لبعض الجاليات .. هنود .. بنقالة .. باكستان .. سواريه ... فلسطينيين .. والجالية اليمنية السواد الأعظم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا عبله ..
زائر
لالالا هذي معلومه جديده حتى الغبي يعرف هذا الشي اجل جو على شا يشتهرون بس كل هذا الكلام على شان تقول الهلال اخذ الدوري...

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