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ريم أرحمه تكشف تفاصيل إنقاذ ابنتها من الموت بسبب شاحن الهاتف

منذ 58 دقيقة
384

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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