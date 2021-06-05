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أستاذ مناعة: كورونا سيستمر معنا لسنوات طويلة واللقاح لا يحمي من فيروس فيتنام "فيديو"

منذ 18 دقيقة
1499
أستاذ مناعة: كورونا سيستمر معنا لسنوات طويلة واللقاح لا يحمي من فيروس فيتنام "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
قال أستاذ الحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران، إن فيروس كورونا سيستمر معنا سنوات طويلة.

وأوضح مجدي بدران خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هناك سلالة متحورة جديدة من كورونا أشد خطرا في فيتنام.

وأشار إلى أن لقاح كورونا لا يحمي من فيروس فيتنام "المتحور" ويجب العمل على إيجاد لقاحات جديدة.

وشدد:"لا أمان للفيروس ولا أمان للمحصنين ولذلك يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل الأيدي والحذر حتى لو أخذوا جرعتين من التطعيم".

وتابع:"إذا أردت أن تجهض انتشار فيروس تنفسي في أي بيئة يجب أن تطعم 70% من سكان هذه المنطقة".

 

فيروس كورونا
مجدي بدران
فيروس فيتنام
سلالة متحورة

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أحدث التعليقات

صالح الشهري
الزياده مطلوبه لرفع مستوى الدوري
مطلع
المشكلة أننا نرى كل يوم جرائم عظمى لبعض الجاليات .. هنود .. بنقالة .. باكستان .. سواريه ... فلسطينيين .. والجالية اليمنية السواد الأعظم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد السارق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا عبله ..
زائر
لالالا هذي معلومه جديده حتى الغبي يعرف هذا الشي اجل جو على شا يشتهرون بس كل هذا الكلام على شان تقول الهلال اخذ الدوري...

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