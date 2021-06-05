بالصور.. تواريخ من الذاكرة أثرت على المواطنين

الرياض (صدى):
وثقت بعض الصور ملامح الأجهزة والأغراض المميزة التي كانت تستخدم فترة الثمانينات الهجرية والستينات الميلادية وظلت في ذاكرة المواطنين.
وأصبحت هذه الأغراض بمرور الوقت جزءًا من الحاضر والماضي ليظل في ذاكرة جيل الثمانينيات والتسعينيات دون أن تمحوها السنين.
كما أن هناك بعض التواريخ الهامة التي شهدت إنطلاق استخدام تلك الأغراض في الماضي والحاضر ولعل أبرزها:
- 1/7/1353: دخول الهاتف.
- 23/9/1368: بدء الإذاعة.
- 1/3/1385: ظهور التلفزيون.
- 1/2/1392: إذاعة القرآن.
- 1394: بث التلفزيون الملون جدة.
- 1/10/1396: بثت التلفزيون الملون الرياض.
- 1/12/1403: القناة الثانية.
- 28/7/1412: البيجر.
- 1/9/1416: الجوال المحمول.
- 24/10/1417: بدء الإنترنت.