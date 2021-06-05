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هدف بطريقة عالمية
منذ 13 دقيقة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الرجل تدب محل ماالقلب يحب ..
د محمد ماجد بخش
يقول العلماء أن أثمن الكنوز في المادة المضادة وطالما هي كذلك .. فالمادة المضادة هي فرق ممثل بين كتلتين مغناطيسيتين ورحم الله الراحمون والله...
سلطان
مسكينة تربية سخيفة تربية سطحية ادعو لها بالهداية ومن رباها
المنصف
هههههههه ذكروني بأحد أندية العاصمة إذا عجزوا عن تحقيق نتايج مشرفة شككوا بالآخرين أقول لهم جميعاً استحوا على وجيهكم وركزوا على مشاكلكم الداخلية وصححوا...
د محمد ماجد بخش
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