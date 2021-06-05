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الدويش: "الفلوس" تعد سببا رئيسيا لقدوم اللاعبين الأجانب إلى دوري المحترفين

منذ 41 دقيقة
1535
الدويش: "الفلوس" تعد سببا رئيسيا لقدوم اللاعبين الأجانب إلى دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش عن سر قدوم المدربين واللاعبين الأجانب إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد الدويش: "من يظن أنّ مدربًا أو لاعبًا جاء لغير الفلوس فهو يضحك على نفسه قبل غيره لولا فلوسك ما جاؤوا تراك في آسيا وكرتها في ذيل القائمة ومحترفوها الأقل تعاقدًا وسعرًا في الدوريات الأوروبية الكبرى دوريات آسيا يسمونها في الإعلام الأوروبي دوريات المتقاعدين".

وكان الهلال فاز بلقب الدوري رسميًا قبل أيام، بعد صراع مع الشباب الذي اكتفى بالمركز الثاني والوصول لدوري أبطال آسيا، واحتلال الاتحاد المركز الثالث ليخوض الملحق المؤهل للبطولة.

 

 

محمد الدويش
دوري المحترفين
اللاعبين الأجانب

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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