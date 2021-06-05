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إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض

منذ 10 دقائق
1346
إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض

الرياض (صدى):
وقع حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة بالرياض مما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وتعود الواقعة عندما باشرت 6 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الحادث المروع، حيث أوضح   المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 15:15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، من مواطن متعدد الإصابات بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض.

وأشار إلى أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية،مع تواجد القيادة الميدانية بالموقع، وبعد فرز الإصابات تبين وجود 12 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.

 

ونُقلت جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

 

 

هيئة الهلال الأحمر
منطقة الرياض
حادث تصادم
فرق إسعافية

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ابو محمد 😎 ✍️
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